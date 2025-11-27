Educación

Familias de la Escuela Infantil San Lorenzo de Huesca se concentran para pedir más personal

El centro de titularidad autonómica arrastra desde el comienzo de curso falta de trabajadores en los servicios de limpieza, cocina y conserjería. Las familias han entregado varios escritos al Servicio Provincial hasta ahora sin respuesta.

Redacción

Huesca |

La Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil Nuestra Señora de San Lorenzo de Huesca se ha concentrado este jueves a las puertas del Servicio Provincial de Educación para denunciar la falta de personal y pedir mayor celeridad en cubrir las plazas que quedan vacantes. La escuela cuenta con 84 alumnos y en estos momentos sigue faltando personal de limpieza y cocina, un problema que se viene arrastrando desde principio de curso. El único paso dado ha sido cubrir la plaza de conserje que se ha incorporado este mismo jueves y según les han avanzado, el personal de limpieza se sumará el próximo lunes 1 de diciembre.

El problema en la cocina viene derivado de la reducción de la jornada laboral, cuando alguna de las dos trabajadoras está de vacaciones, el resto del equipo tiene que cubrir ese trabajo. La solución que plantea educación es un catering, pero las familias denuncian que muchas veces ese tipo de servicios no cumple las necesidades nutricionales de los bebés.

Esta acción de protesta se suma a las cartas que, desde principio de curso, han entregado las familias al Servicio Provincial de Educación, hasta la fecha sin respuesta.

