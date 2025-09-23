Educación

Las familias aragonesas no pagarán el servicio de madrugadores

Finalmente, las familias no tendrán que abonar ninguna cuantía económica por el servicio de las aulas de madrugadores que facilita la conciliación familiar. El Gobierno aragonés se hará cargo del 25% del presupuesto que recortó el Ministerio de Igualdad. En total, asumirá 1,8 millones de euros.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La consejera Hernández ha visitado la Escuela de Educación Infantil Aragón.
La consejera Hernández ha visitado la Escuela de Educación Infantil Aragón. | DGA

La consejera de Educación, Tomasa Hernández, ha insistido en que “no van a entrar en debates sobre las competencias de cada administración” y que “se harán cargo de la partida económica del Ministerio por responsabilidad y por justicia hacia las familias”.

Sin embargo, la consejera ha recriminado que, “mientras el Gobierno de Sánchez y de Pilar Alegría recorta fondos para la conciliación, pretende engañar a las familias culpando a las comunidades del recorte que Igualdad impone, y deja tirados a los aragoneses, el Gobierno de Aragón realizará otro esfuerzo y asumirá ese 25% porque no va a permitir que las familias aragonesas padezcan la injusticia, la irresponsabilidad y el fanatismo de las medidas de Sánchez”.

Escuela infantil

La Escuela de Educación Infantil Aragón estrena este curso nuevas instalaciones tras la reforma integral del equipamiento, en la que se han invertido 1.800.000 euros. La consejera ha visitado este martes el centro acompañada por el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, y la directora de la escuela, Ana Cristina Mazas.

La consejera ha recordado que, mediante Decreto 16/2023, de 22 de febrero, del Gobierno de Aragón, se crearon las once escuelas del Ejecutivo autonómico, que hasta entonces tenían la consideración de guarderías infantiles.

