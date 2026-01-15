Una exposición recopila en Huesca 125 años de las unidades de cazadores de montaña

Este jueves se inaugura en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner la exposición “La montaña nos une. 125 años de unidades de montaña”, para conmemorar los 125 años de servicio a España, de las unidades de cazadores de montaña. Una muestra organizada por el Ayuntamiento de Huesca, en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Huesca y el Instituto de Historia y Cultura Militar.

Estas unidades fueron creadas en 1899 por el Ministro de la Guerra Camilo de Polavieja, sobre la base de cinco batallones de cazadores de infantería ligera, ubicados en Estella, Seo de Urgel, Cáceres, Ronda y Jaca. En aquellos años de pesimismo por la pérdida de Cuba y Filipinas, supusieron un salto de modernidad del Ejército español, pese a su aislamiento internacional.

La exposición hace un recorrido por las diferentes reorganizaciones y traslados que sufrieron estas unidades, sobre la cobertura, protección y fortificación (línea P) de la frontera pirenaica; y de la creación en 1946 de la Escuela Militar de Montaña. La exposición se podrá visitar desde hoy hasta el 15 de febrero, lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas y sábados, domingos y festivos en horario de 12.00 a 14.00 y de 18:00 a 21:00