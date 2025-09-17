Los expertos tranquilizan sobre las ratas en Zaragoza: "hay menos que hace un año"

El veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública, Emilio Martínez, ha subrayado que en lo que va de año se han recibido cerca de un centenar de avisos menos que el año pasado, por lo que la situación no debería ser especialmente preocupante: "ha sido algo más mediático", asegura, debido a situaciones que han resultado más llamativas, como en el propio colegio Josefa Amar y Borbón, Plaza de Los Sitios o Parque Bruil.

En el caso de la Plaza de los Sitios, el veterinario municipal ha señalado que el problema estaba relacionado con la suciedad bajo las plataformas de las terrazas y se ha solucionado rápidamente gracias a los trabajos de limpieza de los propios hosteleros. En cuanto al Parque Bruil, se suman dos factores: las obras del Albergue Municipal y el problema de suciedad acumulada por las personas sin hogar acampadas. Caso aparte merece el grupo Andrea Casamayor, donde se da una situación reincidente en la que se sigue trabajando.

Desde el mes de enero se han atendido 1078 llamadas por avistamiento de ratas. En todo el 2024 fueron 1154 los avisos recibidos. Para controlar las plagas de ratas, cucarachas y otros insectos, el Ayuntamiento destina 450.000 euros y está previsto que el presupuesto siga aumentando. Como medida inmediata, el Consistorio comenzará a vigilar las zonas en las que haya obras, donde se realizarán tratamientos preventivos un mes antes de que den inicio.