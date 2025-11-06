Expertos debaten en Zaragoza sobre los problemas de salud mental

LEER MÁS El Justicia prepara informes sobre vivienda, salud mental y menores no acompañados

En ese foro analizarán temas como el consumo de psicofármacos, el impacto de las redes sociales, los trastornos de la conducta alimentaria o el uso de la Inteligencia Artificial en el tratamiento de estas patologías. Una de las prioridades es la mejora de la calidad de vida de estos pacientes, ya que su esperanza de vida de reduce entre 10 y 14 años. El coordinador del Congreso, Josep Antoni Ramos, señala que hay que estar pendiente de tramos de edad muy concretos donde aumenta el riesgo de suicidio. Son el que incluyen a los adolescentes y a los hombres mayores de 70 años.

El evento está organizado por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (Fepsm). Durante el Congreso Nacional de Psiquiatría se desarrollará un programa científico de primer nivel, con más de 200 actividades entre simposios, talleres, encuentros con expertos, debates y sesiones plenarias.

Atención Primaria

Más de 300 profesionales participan hasta el sábado en la nueva edición del Congreso Aragonés de Atención Primaria. El programa científico estará centrado en las migrañas, las vacunas respiratorias, los riesgos cardiovasculares o la diabetes. Se han programado cinco talleres prácticos y 60 comunicaciones.

El presidente del Congreso, Agustín Galve, detalla que pondrán sobre la mesa los problemas actuales del sistema público, marcado por la falta de recursos o la sobrecarga asistencial.