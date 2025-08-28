Excavaciones arqueológicas confirman que hubo una sinagoga medieval en Belchite

El Pueblo Viejo de Belchite tuvo una vez una sinagoga medieval. Un equipo internacional de arqueólogos, liderado por Alfonso Fanjul, ha descubierto los restos de este edificio de culto. En concreto, se han hallado resquicios de una 'tevá', un estrado de la 'bimah' o tribuna de oración. Estos restos se encuentran en un buen estado de conservación, volviéndolos la primera 'bimah' en Europa con estas características.

También se ha revelado una yesería que data del siglo XIV y un mural idéntico al de la sinagoga de Híjar, lo que podría evidenciar la existencia de una escuela arquitectónica medieval para los lugares de culto hebreos. Con todo, ya son 20 las evidencias que atestiguan la ubicación de la sinagoga en el Pueblo Viejo.

Al yacimiento han asistido la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, y el director ejecutivo de la Red de Juderías de España, Iñaki Echeveste. El alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, ha destacado que "en España solamente hay cinco sinagogas medievales visitables en estos momentos. El hecho de que la de Belchite sea la sexta posibilita el acceso a la Red de Juderías de España, lo que incrementaría la proyección del Pueblo Viejo".

Este descubrimiento confirma los indicios arquitectónicos hallados en 2024 por este mismo campus, impulsado por el Ayuntamiento de Belchite junto a la Asociación Española de Arqueología Militar. En esta cuarta edición del campus han participado 27 estudiantes de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Holanda.