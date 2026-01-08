ENTREVISTA

Eva Torres, concejal de VOX: "No vamos a darle el Ayuntamiento de Zaragoza a la izquierda"

Tras la ruptura del grupo municipal de VOX con el gobierno de Natalia Chueca para acordar los presupuestos municipales de 2026, los representantes de la formación de Santiago Abascal, insisten en que la decisión no responde a ninguna instrucción de Madrid ni a intereses partidistas por la proximidad de las elecciones autonómicas el 8 de febrero.

José Antonio Alaya

Zaragoza | (Publicado 08.01.2026 15:06)

El aumento del gasto en 50 millones de euros para el ejercicio de 2026 debido a la subida salarial de los funcionarios y el incremento de la factura de las contratas municipales es una de las líneas rojas marcadas por VOX para rechazar las cuentas de Natalia Chueca, a pesar de que la concejal Eva Torres reconoce que se trata de un incremento inevitable y esperado: "el problema es que los gastos van a subir no se está conteniendo el gasto que suponen un montón de entidades que cuelgan del Ayuntamiento, como patronatos y sociedades municipales, que realizan servicios impropios y tienen cientos de personas trabajando", ha señalado la concejal de VOX.

Otro de los argumentos esgrimidos por VOX para rechazar el presupuesto es la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, un asunto, a priori, ajeno a la negociación presupuestaria y a cuya aplicación estaba obligado el Ayuntamiento para no perder la subvención de 14 millones de euros del ministerio de transportes: "que pregunten a Valencia y Sevilla cómo lo están haciendo; además, el congreso acaba de aprobar dar un año más a estas ciudades para aplicar la Zona de Bajas Emisiones, pero el PP de Zaragoza quiere ser siempre pionero con toda la ideología de la izquierda".

Eva Torres comprende que tras años apoyando las cuentas del PP, pueda resultar llamativo que a un mes del adelanto electoral en Aragón hayan dado este golpe en la mesa, pero asegura que no hay ninguna orden por parte de la dirección nacional por cuestiones estratégicas. Tampoco dicen sentirse presionados por los llamamientos del PP invocando a su responsabilidad para que proyectos como el centro deportivo del Distrito Sur no se bloqueen: "esto no es más que un discurso. Nosotros vamos a actuar con la misma responsabilidad de siempre y no vamos a dejar en la estacada grandes proyectos que están empezados". Lo que también deja claro, ante una hipotética moción de confianza, es que "el Ayuntamiento no lo vamos a dejar en manos ni del Partido Socialista ni de Zaragoza en Común porque lo que han hecho los partidos de la izquierda ha sido arruinar al Ayuntamiento".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer