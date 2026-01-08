Eva Torres, concejal de VOX: "No vamos a darle el Ayuntamiento de Zaragoza a la izquierda"

El aumento del gasto en 50 millones de euros para el ejercicio de 2026 debido a la subida salarial de los funcionarios y el incremento de la factura de las contratas municipales es una de las líneas rojas marcadas por VOX para rechazar las cuentas de Natalia Chueca, a pesar de que la concejal Eva Torres reconoce que se trata de un incremento inevitable y esperado: "el problema es que los gastos van a subir no se está conteniendo el gasto que suponen un montón de entidades que cuelgan del Ayuntamiento, como patronatos y sociedades municipales, que realizan servicios impropios y tienen cientos de personas trabajando", ha señalado la concejal de VOX.

Otro de los argumentos esgrimidos por VOX para rechazar el presupuesto es la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, un asunto, a priori, ajeno a la negociación presupuestaria y a cuya aplicación estaba obligado el Ayuntamiento para no perder la subvención de 14 millones de euros del ministerio de transportes: "que pregunten a Valencia y Sevilla cómo lo están haciendo; además, el congreso acaba de aprobar dar un año más a estas ciudades para aplicar la Zona de Bajas Emisiones, pero el PP de Zaragoza quiere ser siempre pionero con toda la ideología de la izquierda".

Eva Torres comprende que tras años apoyando las cuentas del PP, pueda resultar llamativo que a un mes del adelanto electoral en Aragón hayan dado este golpe en la mesa, pero asegura que no hay ninguna orden por parte de la dirección nacional por cuestiones estratégicas. Tampoco dicen sentirse presionados por los llamamientos del PP invocando a su responsabilidad para que proyectos como el centro deportivo del Distrito Sur no se bloqueen: "esto no es más que un discurso. Nosotros vamos a actuar con la misma responsabilidad de siempre y no vamos a dejar en la estacada grandes proyectos que están empezados". Lo que también deja claro, ante una hipotética moción de confianza, es que "el Ayuntamiento no lo vamos a dejar en manos ni del Partido Socialista ni de Zaragoza en Común porque lo que han hecho los partidos de la izquierda ha sido arruinar al Ayuntamiento".