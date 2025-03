Estos son los productos que más se roban en los supermercados aragoneses

A pesar de que su precio ha descendido, el aceite de oliva sigue siendo uno de los productos más hurtados de los supermercados españoles y aragoneses, hay otros que conforman el top cinco de la lista. Además del aceite, se suman los licores, el vino, las conservadas, los cafés y el chocolate. Para Salvador Cañones, socio director de STC, no supone una sorpresa este sorpaso del oro líquido ya que en los últimos años ha visto incrementado su precio hasta en un 200%.

En el IV Estudio sobre el Hurto en Supermercados elaborado por STC, The Source Tagging Company, destaca que aunque se pudiera pensar que los hurtos se producen por necesidad, no es así ya que los productos que se sustraen no responden a “primera necesidad” sino a productos con mayor nivel económico como bebidas alcohólicas, cuchillas de afeitar o conservas selectas. Ocho de cada diez hurtos están asociados a una reventa posterior, la mayoría realizadas por banda organizadas, aunque otros muchos por personas individuales que los ofrecen a través de otros canales a precios más asequibles.

Cañones asegura que cuando comenzaron a realizar estos estudios, había diferencias entre comunidades autónomas, pero cada vez más se está homogeneizando el tipo de producto que se sustrae de los supermercados, incluso Aragón se diferenciaba porque uno de los productos más cotizados era el chocolate, algo que ya está entrando en el Top de otras comunidades.