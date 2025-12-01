Este lunes se conocerá al ganador del Concurso de Tapas de Zaragoza

Más de 600 personas se darán cita esta tarde-noche en el restaurante Aura para asistir a la gran gala de entrega de premios de la edición más competida hasta el momento del XXX Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia, que ha contado con 153 participantes: "Nos ha alegrado especialmente el importante aumento de participantes de fuera de la capital", ha explicado el secretario de la Asociación de Cafés y Bares, Jesús Laboreo.

Eduardo Salanova, del Canfranc Express, Toño Rodríguez, de La Era de los Nogales, Marisa Barberán, de La Prensa, Sofía Sanz, de Gente Rara, y María José Meda, de El Batán, componen un jurado donde todos los jueces tienen Estrella Michelín: "el nivel es muy alto. Valoramos la presentación, pero, sobre todo, que el sabor deje un recuerdo imborrable (...) ahora mismo yo tengo unas tres tapas que no me quito de la cabeza", ha señalado la presidenta del jurado, María José Meda.

La sofisticación de las tapas presentadas a concurso se supera cada año. Varios establecimientos han apostado por el por concepto 'mar y montaña' mientras otros optan por jugar con trampantojos y presentaciones espectaculares: "a veces le das vueltas y vueltas y no se te ocurre nada y otras veces la idea viene sola; yo hice unos pani puri rellenos para el día del Pilar y como tenía para hacer más pensé que me vendrían bien para el concurso. Después pensamos en incorporar tartar de atún rojo y se nos ocurrió poner una yema de huevo de codorniz texturizada que, aunque es prácticamente imposible, conseguimos que nos saliera", comenta Pedro Martín, cocinero del Ambigú, uno de los establecimientos finalistas.

Tras la presentación de las tapas por parte de los finalistas, el jurado se ha retirado a deliberar para elegir las tres mejores creaciones y asignar a los ganadores en las diferentes categorías: Tapa Original, Tapa Aragonesa, Tapa Mediterránea, Tapa con Jamón de Teruel y Mejor Banderilla Fría con Palillo. También habrá premios elegidos por el público a la mejor tapa de la provincia, a la más sostenible, la mejor para celíacos, la más popular, así como mejor barra, mejor servicio y mejor tapa de casquería.