Estado y Aragón discrepan sobre la condonación de la deuda

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señala que han dado el visto bueno al proyecto de ley que ahora iniciará su trámite parlamentario. Ante las críticas de algunas Comunidades Autónomas, entre ellas Aragón, asegura que ese dinero de la condonación de la deuda podrá destinarse a la mejora de las políticas sociales.

Sin embargo, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, insiste en que la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, ha dejado claro que el dinero de la condonación no puede utilizarse para políticas sociales, salvo que el Gobierno de España quiera saltarse esa norma para beneficiar a Cataluña.

Reunión Illa- Puigdemont

Azcón también incluye en esas cesiones a Cataluña, la reunión en Bruselas entre el presidente de Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont. Un encuentro que se produce justo cuando el Gobierno de España quiere tender puentes de cara a pactar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Para el responsable del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, este encuentro sólo es útil para los intereses particulares del PSOE y del presidente, Pedro Sánchez, ya que buscan seguir en La Moncloa.