Las estaciones de esquí del Pirineo, en las mejores condiciones de los últimos años

Las continuas nevadas complican la circulación en las carreteras de Huesca sin embargo, tienen también su cara amable ya que las estaciones de esquí del Pirineo están viviendo una temporada extraordinaria con espesores de más de un metro incluso en las cotas más bajas.

Por delante quedan todavía más de dos meses de temporada, que se cerrará el 5 de abril, y el balance provisional no puede ser mejor. Y es que las continuas nevadas permiten abrir en muy buenas condiciones, con más de un metro en cotas bajas y más de dos metros en cotas altas.Álvaro Luna, director de Candanchú, ha estado en Más de Uno Huesca donde ha recordado que hace tres años que no veían caer más de 50 centímetros de nieve en un solo día. Nieve muy bien recibida pero que obliga a trabajar a destajo para poder dejarla lista y compactada en el menor tiempo posible.

Las intensas nevadas están dejando mucho público, esperan que tras estos episodios llegue la estabilidad y los amantes del deporte blanco puedan disfrutar sin condiciones de la nieve. Cabe añadir que el riesgo por desprendimientos se mantiene en un nivel extremo de 4 sobre 5 que ha obligado a cortar la carretera de acceso al Balneario de Panticosa por precaución.