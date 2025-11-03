Cesm y Fasamet instan a cumplir los acuerdos de Atención Primaria

CESM y FASAMET calculan que, en Aragón, faltan por cubrir 100 plazas de médicos en Atención Primaria. La mayoría en Atención Continuada. Esto pone trabas a un servicio que requeriría todavía más profesionales para evitar alargar jornadas o guardias.

En una rueda de prensa conjunta, la secretaria general de CESM en Aragón, Merche Ortín, ha dejado claro que el nuevo Estatuto Marco en negociación con el Ministerio tiene mucho que decir en esta organización. Las horas extra no se cotizan, por ejemplo. Algo que debería quedar regulado. Los profesionales tienen jornadas de 17 horas o guardias de 24 horas en festivos.

Mirando a la administración autonómica, instan a subir el precio de hora de guardia, avanzar en el reconocimiento de la carrera profesional o equiparar salarios con países europeos de nuestro entorno para cubrir vacantes e incentivar el trabajo en la considerada puerta de entrada del sistema sanitario. Con profesionales “cansados y maltratados”, no es posible mejorar el sistema.

Estos sindicatos advierten de que muchos de los puntos acordados con Sanidad en 2023 y 2025 para impulsar la Primaria no se están cumpliendo. Por ejemplo, sigue pendiente crear una gerencia única o aumentar su presupuesto hasta el 25% del total del gasto sanitario.

Las consultas de apoyo puestas en marcha para reducir la carga de los profesionales (limitando las agendas a máximo 35 pacientes) y garantizar una atención inferior a 72 horas, han sido efectivas desde su puesta en marcha en 2023, pero se están reduciendo. El año pasado se hacían 10.600 al mes, pero ahora han bajado a 7.900. Eso se traduce en un aumento de la presión asistencial y de las demoras, según ha explicado el presidente de FASAMET, Leandro Catalán.

Para capear la falta de profesionales, en Aragón se ha contratado ya a 150 médicos sin la titulación MIR. Algo que los sindicatos de primaria consideran que pone en riesgo al sistema. La Ley lo impide, por lo que debería haberse cambiado antes de hacer esas contrataciones.

La carencia de médicos afecta especialmente al medio rural, donde es difícil cubrir plazas por los escasos incentivos a los profesionales. Hasta hace poco no cobraban ni las dietas de la comida. Raúl Vallés, médico del centro de salud de Zuera, cree que hay que mejorar la organización de los recursos disponibles y fomentar el relevo generacional en defensa de la sanidad rural. Reivindica “más plazas y menos notas de corte”.

Congreso de Primaria

Más de 300 profesionales participarán desde este jueves y hasta el sábado en la trigésimo octava edición del Congreso Aragonés de Atención Primaria. El programa científico estará centrado en las migrañas, las vacunas respiratorias, los riesgos cardiovasculares o la diabetes. Se han programado cinco talleres prácticos y 60 comunicaciones.

El presidente del Congreso, Agustín Galve, detalla que el congreso pondrá sobre la mesa los problemas actuales del sistema público, marcado por la falta de recursos o la sobrecarga asistencial. “Hay que reforzar el papel de la Atención Primaria, que no puede seguir siendo la puerta de entrada de todo lo que el sistema no resuelve”, ha dicho. “Debemos ser el centro de la estrategia de salud, con recursos, autonomía y liderazgo clínico”.