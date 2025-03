Entrega de restos de represaliados de la Guerra Civil en Magallón

Hoy, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha entregado en el municipio zaragozano de Magallón los restos exhumados de cuatro personas que perdieron la vida en la Guerra Civil. El acto forma parte de los '50 años de España en libertad' del Gobierno de España, y todavía quedan por identificar 13 de los 17 cuerpos trasladados al Valle de Cuelgamuros desde la fosa de Borja en abril de 1959, sin el conocimiento de los familiares.

Los restos identificados y otorgados a las familias pertenecen a Esteban Giménez Espeleta, Juan Chueca Sagarra, Felipe Gil Gascón y Pedro Peralta Gil, vecinos de Magallón y Añón de Moncayo. El ministro Ángel Víctor Torres ha invitado a todos los grupos políticos a participar en estos actos, y no entiende por qué el Gobierno de Aragón no retira la derogación de la Ley de Memoria autonómica ahora que VOX no está en el ejecutivo.

Al acto también han asistido el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; Álvaro Sanz y Nerea Marín, de Izquierda Unida; y Gloria Pérez, directora general de Patrimonio Cultural.