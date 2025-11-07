Entidades altoaragonesas se unen para "rescatar" la sanidad pública

Más de 15 entidades altoaragonesas entre plataformas ciudadanas, organizaciones sociales y sindicatos se han unido bajo un mismo paraguas: la “Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Huesca” con la que se suman a la semana de la movilización para salvar la sanidad pública bajo el lema “Va de vida". Quieren de esta forma rescatar a una sanidad cada vez más deteriorada tanto en el ámbito rural como urbano con una notable falta de recursos. Y es que no hay semana que no se haga pública alguna noticia alusiva a recortes o cambios organizativos para prestar el servicio.

Charo Ochoa, portavoz de la Plataforma en Huesca, ha recordado algunas de las carencias en Huesca y su provincia como el traslado de enfermeras de Urgencias de San Jorge a otras plantas, dejando el servicio en precario, o el retraso en la puesta en marcha del Centro de Salud del Perpetuo Socorro por falta de previsión después de 30 años de reivindicaciones. No se olvidan tampoco de la falta durante meses de una UVI Móvil en Jaca o los más de dos años de huelga en el transporte sanitario. Múltiples situaciones que han derivado en la unión de la provincia para lograr la respuesta del departamento de Sanidad.

A lo largo del fin de semana la plataforma ha organizado varios actos que comenzarán esta misma tarde con la instalación de una mesa informativa en la plaza Concepción Arenal donde las enfermeras de San Jorge estarán recogiendo firmas previas a su movilización del próximo martes día 11. En esa mesa aprovecharán para presentar la campaña “Y a ti qué te pasa” donde entregan un formulario sencillo para que cada ciudadano, de forma anónima, pueda compartir su situación. Por último el domingo, por la mañana de 11 a 13 horas, llevarán a cabo una jornada informativa en el local de Osce Biella para unirse a las 13 horas en la plaza de Navarra a la movilización por la Sanidad Pública que de forma simultánea se celebrará también en Zaragoza y Teruel.