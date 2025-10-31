La empresa oscense Ecomputer prevé duplicar su facturación llegando a los 40 millones de euros

La empresa oscense Ecomputer cumple 31 años de vida arrojando las mejores cifras de su historia gracias al kit digital, lanzado por el Gobierno de España, que les ha permitido duplicar su facturación en el último ejercicio. Homologado como agente digitalizador, ha entregado hasta la fecha más de 20.000 ordenadores a pymes y autónomos de toda España. Proyecto que les ha permitido reforzar su estructura de servicios tecnológicos, ampliar su plantilla con previsión de alcanzar 150 personas este año (aumento del 25 % desde 2024) y prácticamente duplicar su facturación hasta alcanzar 40 millones de euros. Sin duda ha sido uno de los grandes hitos en la historia de Ecomputer, que nació en 1994 como un pequeño comercio local en Huesca y se ha convertido en una pyme referente en el sector de las TIC en España.

A lo largo de estos años ha habido otros tres momentos importantes, La Operación Ratón del Gobierno de Aragón en 2003, la Expo Zaragoza en 2008 y la pandemia en 2020 que obligó a desplegar la tecnología a pleno rendimiento. Esta compañía oscense cuenta actualmente con 21 tiendas en España, entre establecimientos propios y franquicias. La empresa continúa con su expansión nacional y espera abrir varias nuevas tiendas en 2026.

Además, espera abrir este año un nuevo establecimiento en el número 7 del Coso Bajo, en el centro de Huesca, edificio que ha adquirido con la idea de trasladar allí la tienda del Coso Alto, especializada en productos Apple, ya que es desde 2012 es distribuidor oficial de la marca. El edificio mantendrá la fachada original de 1890, catalogada por su antigüedad, y los restos de muralla medieval. La inversión final alcanzará los 1,8 millones de euros.