El emprendimiento y la cultura empresarial, claves para la competitividad

Incrementar la productividad, ajustar los costes y fomentar la cultura empresarial y el emprendimiento son algunos aspectos clave para impulsar la competitividad de las empresas aragonesas. Así lo ha destacado el foro Think Tank de CEOE Aragón, que cuenta con una veintena de expertos. Para conseguir estos retos han propuesto 34 medidas y recomendaciones.

El foro considera que la figura del empresario y del emprendimiento no gozan aún del reconocimiento social suficiente en Aragón y en nuestra región, los indicadores son más bajos que la media nacional. Para fomentarlo, proponen extender los programas escolares, acercar los empresarios a las aulas o promover referentes reales.

También crear una ventanilla única digital para constituir empresas, la coordinación efectiva de los organismos y la facilitación del acceso a la financiación.

Por otro lado, para impulsar la productividad, que mejora a un ritmo más bajo que en otros territorios líderes, piden vincular el salario o reformar el sistema fiscal. También el acceso de las empresas a energía renovable a precios competitivos.

El presidente de Think Tank, Antonio Cobo, ha advertido de la importancia de incidir en estos aspectos. “Sin un aumento continuo de la productividad ningún modelo social se hará sostenible y la competitividad, en lugar de ser una palabra que no gusta, debería ser entendida como una política social en si misma”, ha indicado.