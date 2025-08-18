Urbanismo

Empieza la construcción de la rotonda de Martínez de Velasco

La Junta de Compensación ha decidido llevar a cabo las obras en unas fechas más tranquilas en Huesca en lo que se refiere a circulación de vehículos, para ayudar a minimizar el impacto.

La urbanización del Polígono de Harineras sigue avanzando. Este lunes han comenzado las tareas para construir una gran rotonda que comunique la avenida Martínez de Velasco, con las calles Juan XXIII y Almudévar. Una obra que ayudará a la distribución del tráfico y que permitirá dar acceso al polígono por el sur además de terminar de urbanizar dicha área.

Es la denominada Fase 1-A dentro de lo que es la urbanización, cuyo objetivo es conectar el tráfico de Martínez de Velasco, Juan XXIII y el 2º Cinturón de Ronda. La construcción de la rotonda supondrá alguna afección menor al tráfico, dado que habrá que proceder a cortar el tráfico de la avenida Martínez de Velasco en sentido salida. Ese tráfico será dirigido a través de la calle Vicente Campo. Las fechas escogidas, unos días más tranquilos en Huesca, se han elegido precisamente para minimizar el impacto.

Esta obra se emprende tras haber trabajado en el interior del polígono en los últimos meses, preparando la instalación de saneamiento y de los viales interiores. Además, las obras del emisario, que permitirán el desagüe de toda la zona, directamente hasta el emisario perimetral de Huesca, también avanzan a buen ritmo. Y en una semana, el 26 de agosto está previsto acometer el cruce de la calle Alcañiz, la variante este de la ciudad. Para ello será preciso cortar al tráfico dicha variante, durante 3 o 4 días, a la altura de la gasolinera.

