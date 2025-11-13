Elsa Punset advierte en Huesca de la "insatisfacción vital" en nuestros jóvenes

LEER MÁS El SIE apuesta por un formato cara a cara y recupera las tertulias

Más de 700 personas participan en el SIE, el Salón de Innovación y Emprendimiento que celebra este jueves 13 de noviembre en el Palacio de Congresos de Huesca. Una cita que reúne a referentes en inteligencia emocional, networking y autenticidad en una edición centrada en las personas y que apuesta por el diálogo, las tertulias y el talento compartido. La escritora y divulgadora Elsa Punset ha sido la encargada de pronunciar la conferencia inaugural, bajo el título "Propuestas para Vivir en Tiempos Extraordinarios". Punset ha subrayado que estamos “en un momento apasionante pero también es muy intenso y un poco duro para las personas, especialmente los más jóvenes. Una edad para ser feliz y en la que más insatisfacción vital se está detectando”.

Según Elsa Punset, las nuevas tecnologías nos han desconectado de nosotros mismos, de los demás y del mundo que nos rodea, sobre todo del medio ambiente. Con los años hemos olvidado que pertenecemos a un todo y hay que volver a pensar en eso. Según Punset, hay muchos retos por delante pero también contamos con fortalezas que hay que saber aprovechar. “Nuestro cerebro pensado para el paleolítico y no para el mundo en el que vivimos, -ha ejemplificado-, por eso empezar por comprender y saber gestionar nuestro cerebro es uno de los primeros pasos”.

Dar con la solución o aportar consejos no es tarea fácil y menos aún en un mundo que busca recetas fáciles para todo. Elsa Punset entiende que estamos en un momento para reflexionar y dedicarle más tiempo del que le estamos dedicando. "El siglo XX fue el de cuidar nuestra salud física y ahora estamos en el siglo XXI en el que tenemos que cuidar de nuestra salud mental", ha señalado.

Otros ponentes destacados del SIE son el empresario y consultor Cipri Quintas, el tedax y coah ejecutivo Julio de la Iglesia o el actor, poeta y exboxeador Hovik Keuchkerian. Al final de la jornada se conocerá el ganador de la fase final del concurso Bombillas Rotas.