Efectivos del Infoar trabajan en la extinción de un incendio en Hecho

En la Jacetania, los operativos de bomberos trabajan para extinguir el incendio provocado por un rayo ayer a medianoche entre las localidades de Embún y Sinués, en el término de Hecho. Las llamas, en una zona escarpada de difícil acceso, ha afectado a una superficie de unas 20 hectáreas de erizón y pinar. Pese a la preocupación inicial, el incendio se da por estabilizado y no fue necesario desalojar ningún municipio cercano. Eso sí, el viento previsto para la tarde podría complicar las tareas de extinción.

El Infoar del Gobierno de Aragón mantiene en la zona a dos helicópteros de transporte, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas. Un grupo de voluntarios de Hecho y efectivos de la Diputación de Huesca han permanecido en la zona durante la madrugada. “Vamos a ser siempre los primeros en actuar”, ha manifestado la alcaldesa de Hecho, Marta Lera, “pero esa no es la solución. Desde la Diputación y Gobierno de Aragón deben dotar a los territorios de más efectivos y medios materiales”.

Otra reivindicación de la alcaldesa de la localidad oscense es la limpieza del monte, a las puertas de un espacio natural protegido, para prevenir estos incendios. “Había mucha piedra y eso ha favorecido que no se propagase rápido. Pero es una zona de muy difícil acceso y no está limpia. Llevamos tiempo pidiendo sanear los montes”.

Este fin de semana por primera vez en Aragón se ha declarado el nivel de alerta Rojo Plus por riesgo extremo de incendios. Un nivel que no se rebajará hasta la noche de este lunes. El sindicato CCOO denuncia que no existe un plan especial de vigilancia específico. Se establecen prohibiciones – como hacer labores agrícolas – pero no se refuerzan los medios humanos para proteger los montes.