Los colegios del sur de la capital aragonesa estrenan las aulas de Infantil y, al ser centros integrados, los alumnos podrán estudiar allí hasta Bachillerato, es decir, hasta los 18 años. Las obras continuarán en esos equipamientos, ya que se ha licitado la construcción de los aularios de Primaria por un importe que supera los 11 millones de euros. La consejera de Educación, Mayte Pérez, destaca que estos colegios cubren la necesidad de plazas en esa zona de expansión de Zaragoza.

Las obras no están terminadas del todo, ya que hay zonas en los recreos que no están operativas, las cocinas no están listas o siguen los trabajos en algunos despachos. La presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Valdespartera 3, María Lalaguna, señala que los niños han ido muy ilusionados a este estreno del colegio y están satisfechos por disponer de un centro al lado de casa.