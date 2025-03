Ecologistas denuncian el impacto negativo de los centros de datos

En Aragón, el consumo de agua potable de los centros de datos en el mes de julio equivaldría al de una población de 95.000 personas, y su consumo eléctrico multiplica por cien el de una fábrica del mismo tamaño. Ecologistas en Acción denuncia la insostenibilidad de los centros de datos, que agravan la crisis climática por la cantidad de energía eléctrica e hídrica que consumen. La organización acusa a las administraciones de ignorar el impacto de estas instalaciones tecnológicas en un contexto de recursos energéticos insuficientes, y exige una planificación acorde con las necesidades reales, pues, según indican, los empleos que generan estos centros son muy inferiores a los anunciados.

Los centros de datos sirven, principalmente, para desarrollar la inteligencia artificial y los servicios en la nube. Actualmente, Aragón cuenta con 18 centros de datos planificados de compañías como Microsoft o Amazon, empresa que recientemente informó que sus instalaciones van a consumir un 48% más de agua de lo inicialmente previsto.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Aragón, Carlos Buj, denuncia la opacidad de las tecnológicas. "Supuestamente van a tener pozos dentro de sus propias instalaciones y van a extraer agua del subsuelo del Ebro, pero eso tampoco lo vamos a poder comprobar nunca. Entonces, creo que lo del derecho a callárselo por decisión comercial es una excusa que están estirando demasiado, y en realidad lo que pasa es que están minimizando y escondiendo su verdadero consumo".

Buj tiene claro que Amazon cuenta con contratos preferentes, "de forma que antes de que se quede Amazon sin agua o sin electricidad, van a cortar de otras industrias. No nos parece justo y estamos convencidos de que va a haber cortes de electricidad causados por Amazon y va a haber estrés e incluso cortes de agua y recortes de riego por estas industrias que apenas conocemos. La verdad es que estamos metiendo al enemigo en casa y es una industria que no va a generar impuestos, que no va a generar empleo, que no va a generar riqueza y sin embargo va a consumir muchísima electricidad y muchísima agua".