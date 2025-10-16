Duras críticas al ministro Puente por descartar el cercanías Huesca-Zargoza

LEER MÁS Fomento descarta ampliar la red de cercanías en Aragón

La negativa del ministro de Transportes, Óscar Puente, de establecer un servicio en condiciones de cercanías entre Huesca y Zaragoza ha generado una ola de reacciones en la provincia de Huesca y en Aragón. Ayer Puente descartó poner en marcha esta línea de tren entre las dos capitales aragonesas por la baja demanda, en respuesta a una pregunta del diputado de CHA Jorge Pueyo, quien insistió en que Aragón sale perdiendo con esta decisión y acusó al Ministro de tirar por tierra "el trabajo de muchos años" no solo de CHA sino de sus propios compañeros del PSOE en el Alto Aragón.

La alcaldesa de Huesca considera "lamentable" esa decisión. Dice que son malísimas noticias, para la ciudad de Huesca, después de años trabajando en ese sentido. Para Orduna, "las declaraciones del ministro Puente evidencian que, al Partido Socialista, al Gobierno de España, no le interesa la ciudad de Huesca". La alcaldesa, que ha desatacado la importancia del corredor y se muestra convencida de su potencial, cuestiona la veracidad de los datos aportados en los estudios a los que aludía Puente y pide ver esos informes.

Desde la Plataforma Huesca Suena califican de deplorable la respuesta del ministro que utiliza un informe viciado desde su inicio para justificar su negativa. Insisten en que no han tenido en cuenta datos objetivos de demanda. En su día la plataforma ciudadana Huesca Suena impulsó la propuesta para el cercanías Huesca-Zaragoza, con una recogida de firmas a la que se adhirieron 5.000 oscenses, el 10% de su población, demostrando lo importante que era esa demanda para los vecinos de Huesca y del Alto Aragón. El portavoz de la Plataforma, Pedro Camarero, le recuerda al ministro Puente que la demanda se genera con horarios y precios adecuados.

Por su parte Aragón-Teruel Existe califica la negativa del Ministerio como un error histórico que penaliza la movilidad y vertebración de Aragón con su capital y principal motor económico. “El cercanías facilitaría la vida a las 18.000 personas que recorren el eje Huesca-Zaragoza a diario, un eje de solo 66 kilómetros y con un potencial industrial en crecimiento”, ha declarado el portavoz de esta formación Tomás Guitarte. Recuerdan que fue aprobada por unanimidad una iniciativa de Aragón-Teruel Existe solicitando al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que trabajara para hacer realidad esta línea. “El ministro Puente y el PSOE están dando la espalda a Aragón negándose a esta gran demanda social. El ministro Puente hace trampas al solitario pero los perdedores somos los aragoneses”, ha concluido Guitarte.

También el comité municipal de Huesca del Partido Aragonés ha expresado su “absoluto rechazo” a la negativa del Gobierno central. Los aragonesistas oscenses denuncian “el desprecio que supone utilizar argumentos de vía estrecha, como el poco uso de la única línea de cercanías de Zaragoza en otro eje diferente, frente a la demanda unánime, tanto institucional como social, para la puesta en marcha de este servicio en Huesca”. La presidenta del Comité de Huesca del PAR, María Eugenia Gabás, ha explicado que “esa justificación del ministro Puente no tiene sentido porque se ha demostrado que cualquier mejora en horarios, frecuencias, trenes o precios entre nuestra ciudad y Zaragoza, multiplica el número de usuarios de los actuales ‘regionales’, a pesar de todas sus deficiencias, con saturación en muchos viajes. No solo es esto. También es el gran potencial con las relaciones ya establecidas, que suponen miles de vehículos por la autovía cada día, y con el creciente impulso a las mismas”.