La DPH solicita al Gobierno de España la puesta en marcha del cercanías con Zaragoza

El pleno de la DPH celebrado este jueves ha aprobado una moción institucional de apoyo expreso al foro de diálogo y trabajo impulsado por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en el que están representadas todas las organizaciones vinculadas a la ciudad, y que tiene como objetivo coordinar y promover las acciones necesarias para hacer realidad el tren de proximidad Huesca–Zaragoza.

La Diputación Provincial de Huesca se une a otras instituciones como los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza y las Cortes de Aragón que también han aprobado iniciativas con el objetivo de avanzar en el servicio ferroviario de cercanías entre ambas capitales. La moción aprobada hoy por la institución provincial muestra su profunda preocupación con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al no haber dado respuesta en lo que llevamos de legislatura a ninguno de los escritos oficiales sobre este asunto remitidos por la DPH, incluidas varias resoluciones aprobadas por el pleno.

La Diputación insta también al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a hacer públicos de forma inmediata y completa los informes de viabilidad con los que el ministro Óscar Puente justificó su rechazo al proyecto de cercanías, incluyendo todos los datos, hipótesis, criterios y conclusiones. Además, se solicita al Gobierno de España la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2026 de una partida específica destinada al proyecto piloto del tren de proximidad Huesca–Zaragoza, garantizando su puesta en marcha como Obligación de Servicio Público.

Con esta moción, la DPH expresa también su apoyo al foro de diálogo y trabajo promovido por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. Un espacio que reúne a todas las entidades y colectivos vinculados a la ciudad y donde se busca coordinar y fomentar las iniciativas necesarias para hacer posible la puesta en marcha del tren de cercanías entre Huesca y Zaragoza.