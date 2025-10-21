DPH y bomberos alcanzan un acuerdo que pone fin a la huelga

LEER MÁS Los ajustados servicios mínimos impiden que los bomberos secunden la primera huelga indefinida del servicio en Huesca

Tras un mes de movilizaciones la Diputación Provincial de Huesca y los bomberos han alcanzado un acuerdo que pone fin a la huelga. El presidente de la DPH Isaac Claver calificaba el acuerdo de "muy satisfactorio. muy fructífero y muy positivo para todo el servicio provincial de bomberos en nuestra provincia de Huesca, porque mejora aspectos muy concretos".

Con este acuerdo se mejora sustancialmente las condiciones laborales y retributivas de los bomberos ya que se amplía la categoría de toda la plantilla, pasando de 16 a 19 a los bomberos y de 18 a 20 a los oficiales. También se reducen las guardias y las horas, y se incrementan económicamente las guardias de refuerzo. El portavoz del Comité y oficial de bomberos, Carlos Arbués, valora el acuerdo alcanzado, subrayando “el compromiso de la administración para la mejora del servicio”.

Además, la DPH se compromete a la reorganización y ampliación del servicio (ampliación de plantilla, incrementar dotaciones, cubrir ausencias de personal…) de acuerdo a criterios técnicos y en función de la estructura actual de parques, la plantilla y las nuevas condiciones laborales. Todo ello en coordinación con el Gobierno de Aragón para la constitución del futuro Consorcio Autonómico.

Tras la firma, que ha tenido lugar este martes en el parque de Barbastro, el presidente y los diputados han visitado las instalaciones para conocer parte de los nuevos vehículos y equipamientos de última generación que ha adquirido la Diputación y que forman parte del Plan de Inversiones. En los últimos 3 años la institución provincial ha invertido 6,6 millones de euros en los distintos parques de la provincia.