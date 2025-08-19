Dos millones para modernizar las estaciones de esquí de Teruel

El Instituto Aragonés de Fomento ha resuelto la convocatoria de ayudas para favorecer la inversión en infraestructuras, equipamientos e instalaciones vinculadas a la implantación y mantenimiento de sistemas de innivación artificial en los centros de esquí alpino y de fondo de la provincia de Teruel, correspondiente al año 2025.

Se invertirán dos millones de euros en la ampliación de las instalaciones de esquí de fondo de la Muela de San Juan, en Griegos, y la modernización de los sistemas de innivación en las estaciones de Javalambre y Valdelinares, gestionadas por Nieve de Teruel.

Esta línea de ayudas tiene como objetivo reforzar el atractivo, la competitividad y la sostenibilidad de los centros invernales turolenses, mediante la modernización tecnológica y la adaptación a las condiciones actuales del sector. El periodo de ejecución de estas subvenciones se extiende hasta el 14 de noviembre de 2025.