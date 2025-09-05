Dos detenidos en Huesca por robar en dos comercios y agredir a uno de sus responsables

La Policía Nacional de Huesca detuvieron el miércoles a dos personas, un hombre y una mujer de 19 años, que acababan de robar numerosos efectos en dos establecimientos comerciales del centro de la capital oscense. Fue el responsable de un establecimiento del centro de la ciudad quien llamó al 091 indicando que un chico y una chica le habían robado diversos efectos de su establecimiento, aportando rasgos y vestimentas. Los agentes uniformados se dirigieron inmediatamente al lugar y observaron que en una tienda próxima se encontraban dos jóvenes con idénticas características.

Cuando los agentes identificaron a estos chicos, la víctima que había llamado a la policía confirmó que eran los autores del robo en su establecimiento manifestándoles que le habían golpeado cuando les pidió que entregasen los efectos que se habían llevado de su tienda sin pagar. Momento en el que el responsable de otro establecimiento de la zona también se acercó indicando que estos mismos jóvenes acababan de robar también en su tienda.

Los dos jóvenes se resistieron llegando a agredir a los agentes en el momento de la detención. Finalmente, se pudieron recuperar los efectos que habían sustraído y en estos momentos se están tramitando las diligencias policiales como presuntos responsables los delitos de robo con violencia y de atentado a agente de la autoridad, no habiendo pasado todavía a disposición judicial.