La Diputación de Zaragoza destinará 130 millones de euros contra la despoblación

Un tercio de los pueblos de Zaragoza tiene menos de 100 habitantes. Por eso, la Diputación Provincial de Zaragoza ha presentado el plan extraordinario de ayudas +Provincia contra la despoblación, dotado de 130 millones de euros. Esta subvención, distribuida en tramos de 240.000 euros a 2,5 millones, va a permitir a los 292 municipios zaragozanos invertir en servicios básicos, desde construcción y rehabilitación de vivienda a pavimentación, alumbrado público, seguridad y saneamiento.

Este plan plurianual es el más grande destinado a los municipios de Aragón en su historia. El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha aprovechado la presentación del plan para pedir al Gobierno autonómico que establezca un crédito mínimo de 200 millones de euros para los municipios más pequeños.

"Quiero instar al Gobierno de Aragón a modificar el artículo 6 del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, en el que se establece la dotación inicial mínima y máxima del fondo y consigne en esta ley de presupuestos para 2026, si el Gobierno de Aragón es capaz de sacar adelante los presupuestos, un crédito mínimo de 200 millones de euros para los 731 municipios de Aragón, que permita así realmente garantizar la sostenibilidad de los pequeños y medianos municipios".

Consorcio de bomberos

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y el consejero autonómico de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, van a reunirse mañana para abordar la creación de un consorcio de bomberos. Por su parte, Sánchez Quero va a pedir que el Gobierno de Aragón financie el mantenimiento de los cuerpos de bomberos.

"Lo que no voy a permitir es que se integre el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) en un consorcio donde tengamos que aportar los vehículos, donde tengamos que aportar los profesionales, donde tengamos que aportar los parques y encima que tengamos que pagar lo que es el mantenimiento, la compra de vehículos y el pago de los funcionarios del SPEI, porque para esa cuestión haremos como parece ser que va a hacer el Ayuntamiento de Zaragoza, que no va a entrar en el consorcio y sí que parece ser que está dispuesto a conveniar algún tipo de servicio".