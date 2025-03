La Diputación de Huesca destina un millón de euros al Plan de Residencias de Mayores

LEER MÁS Aragón adaptará el decreto de las residencias en 2025 tras el incendio en Villafranca

El Plan de Residencias de Mayores de la Diputación para 2025 se eleva hasta un millón de euros frente a los 350.000 de 2023. Además, como novedad, la DPH va a destinar 400.000 euros para inversiones con el objetivo de que los centros residenciales municipales y comarcales puedan acometer mejoras en sus instalaciones o en su equipamiento.

El presidente de la Diputación Provincial ha destacado que el incremento de la inversión en residencias tiene un doble objetivo: “con este Plan ayudamos ayuntamientos y comarcas en la compleja gestión de sus residencias pero, sobre todo, nuestra prioridad es procurar que nuestros mayores estén en las mejores condiciones posibles. Por ello, hemos apostado por ir más allá y sumamos la inversión en infraestructuras al apoyo en gasto corriente”. El presidente ha incidido además en que “este plan ha multiplicado por el apoyo a las residencias de mayores públicas y no sólo eso, si no, que absolutamente todas las residencias de nuestra provincia, un total de 10, son beneficiarias de este apoyo, algo que antes no ocurría”.

El objetivo el nuevo Plan de Residencias de Mayores de la DPH es colaborar con el sostenimiento y viabilidad de estos centros financiando su déficit estructural y ayudándolos, por primera vez, a que puedan acometer inversiones. La diputada responsable de Servicios Sociales, Lola Ibort, ha explicado que “ayudar a mejorar la vida de nuestros mayores es una prioridad para el gobierno de esta Diputación y lo hacemos a través de los ayuntamientos y comarcas, respondiendo a una demanda justa y necesaria”.

Los criterios para el reparto tendrán en cuenta el número de residentes o usuarios, las plazas de grado tres no concertadas con el Gobierno de Aragón, tener reconocida la condición de Servicio Sanitario integrado en una organización no sanitaria y la oferta de especialidades asistenciales de cada centro (terapia ocupacional, fisioterapia, podología y enfermería). Podrán optar a estas ayudas las diez residencial municipales y comarcales de la provincia con gestión pública directa excepto las de la capital oscense. En concreto, las residencias la Conchada de Biescas, Hogar Sariñena, Riosol de Monzón, IMSARTE de Benabarre, Valle Ésera de Campo, residencia Tercera Edad de Castejón de Sos, Doctor Cudós de Graus, así como las de Tamarite, Binéfar y la Solana de Aínsa.