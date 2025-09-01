La Diputación de Huesca destina más de 2 millones de euros a dos obras clave para el Sobrarbe

La Diputación Provincial de Huesca ha adjudicado dos actuaciones muy demandadas por la comarca de Sobrarbe como son la variante de Lamata, en el término municipal de Abizanda, y las obras de ensanche y mejora del tramo que une Javierre de Olsón con Olsón, en el término municipal de Aínsa-Sobrarbe. Ambas intervenciones suman una inversión que supera los dos millones de euros.

Se trata de obras fundamentales para reforzar la seguridad vial, garantizar mejores accesos a los núcleos de población y facilitar las conexiones con el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, contribuyendo así a la vertebración del Sobrarbe y de toda la provincia.

En el caso de Lamata, el actual trazado de la carretera que conecta la A-138 con la A-2205 atraviesa el casco urbano por una zona de gran estrechez, lo que compromete la seguridad de los vecinos y dificulta la circulación de vehículos pesados o agrícolas. La actuación contempla una nueva variante al norte de la localidad, de 824 metros de longitud, que evitará el tránsito por el casco urbano. El contrato, que será formalizado en la primera quincena de septiembre, tiene un presupuesto de adjudicación algo superior a los 500.000 euros y un plazo de ejecución de 5 meses.

En el caso del tramo entre Javierre de Olsón – Olsón, en Aínsa, esta actuación permitirá terminar unas obras que se iniciaron en 2022 y que quedaron interrumpidas por incumplimientos del anterior contratista, lo que ha provocado el deterioro progresivo del trazado. El nuevo proyecto, ya en fase de adjudicación, contempla un presupuesto cercano a 1’5 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. El trazado, de aproximadamente 1,5 km, discurre sobre la carretera existente, con un ensanche de la plataforma y la corrección de curvas.