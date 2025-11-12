La Diputación de Huesca comienza el reparto de la flor de otoño

LEER MÁS La Diputación duplica su ayuda a los pueblos más pequeños en materia de empleo

Un año más, el vivero de la Diputación Provincial de Huesca ha comenzado este miércoles el reparto de la campaña de flor de otoño de 2025 a la que se van a acoger 50 ayuntamientos de todo el Alto Aragón.

Cada otoño, la DPH pone a disposición de los ayuntamientos y otras entidades locales del Alto Aragón flores y plantas para adornar parques y jardines de la provincia. Medio centenar de municipios han hecho solicitud para esta campaña en la que se van a repartir 17.604 plantas, principalmente pensamientos y coles ornamentales.

Este miércoles se entregarán a los primeros 25 ayuntamientos y mañana a los 25 restantes. Tras esta entrega, el vivero provincial comenzará a trabajar ya en la próxima campaña de primavera. Todos los ayuntamientos han hecho ya las solicitudes para las flores y plantas que se entregarán en mayo de 2026.