Medio rural

La Diputación de Huesca comienza el reparto de la flor de otoño

Lo hace a través del vivero provincial y espera distribuir más de 17.600 plantas entre 50 ayuntamientos.

Redacción

Huesca |

Un año más, el vivero de la Diputación Provincial de Huesca ha comenzado este miércoles el reparto de la campaña de flor de otoño de 2025 a la que se van a acoger 50 ayuntamientos de todo el Alto Aragón.

Cada otoño, la DPH pone a disposición de los ayuntamientos y otras entidades locales del Alto Aragón flores y plantas para adornar parques y jardines de la provincia. Medio centenar de municipios han hecho solicitud para esta campaña en la que se van a repartir 17.604 plantas, principalmente pensamientos y coles ornamentales.

Este miércoles se entregarán a los primeros 25 ayuntamientos y mañana a los 25 restantes. Tras esta entrega, el vivero provincial comenzará a trabajar ya en la próxima campaña de primavera. Todos los ayuntamientos han hecho ya las solicitudes para las flores y plantas que se entregarán en mayo de 2026.

