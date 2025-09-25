La Diputación duplica su ayuda a los pueblos más pequeños en materia de empleo

La Diputación Provincial de Huesca modifica las bases del Plan de Concertación Económica Municipal 2025, destinado al mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios, con el objetivo de que las poblaciones con menos habitantes reciban mayor inversión. El Plan contempla tres millones de euros, 1,5 millones más que en 2024, destinados a todos los ayuntamientos de la provincia con menos de 5.000 habitantes.

El Plan de Concertación Económica 2025 de la DPH está destinado a financiar el gasto corriente de los municipios derivado de la contratación de personal temporal o contratos con autónomos o empresas para el mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios municipales salvo en los referente a suministros energéticos y alumbrados públicos ya que estos disponen de su propio Plan de Concertación. También son subvencionables los gastos relativos a programas informáticos de contabilidad, de inventario o de padrón municipal así como los derivados de la utilización de aplicaciones informáticas para la implantación de la administración electrónica.

La delicada situación económica y financiera de los ayuntamientos aconseja la adopción de medidas extraordinarias para ayudar a estos entes. Por ello, la principal novedad del Plan para este 2025 es el cambio en los criterios de distribución para ayudar en mayor medida a las localidades con menos población. Hasta el momento se otorgaba una cantidad fija por municipio que ahora es variable en función del censo. En concreto. 10.000 euros hasta 250 habitantes, 9.000 euros de 251 a 500 habitantes, 6.800 euros, de 501 a 1.000 habitantes y 5.000 euros de 1.001 hasta 4999 habitantes. De esta forma, por ejemplo, Agüero, con 140 habitantes, pasará de recibir 10.120 euros en 2022 a 13.200 este año 2025; O Palo, con 33 habitantes, recibirá este año 10.330 euros frente a los 7.424 euros que recibía anteriormente.