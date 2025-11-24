Las diligencias por robo con violencia aumentan un 33% en Aragón

En 2024 aumentaron un 33% las diligencias por robo con violencia y un 31% los hurtos en Aragón. Los delitos por drogas subieron un 33% y por agresión sexual, un 13%. Además, se tramitaron en las fiscalías 7.221 procedimientos relacionados con la Violencia de Género, la mayoría por maltrato ocasional.

Unos datos que están recogidos en la Memoria de la Fiscalía de Aragón 2024 y que la Fiscal Superior, Asunción Losada, ha detallado en las Cortes. Sobre el incremento de estos números, ha garantizado “seguir desempeñando su trabajo para castigar a los que quebrantan el Código Penal”.

Además, Losada ha incidido en que se esta a la espera del refuerzo de plantillas tras el compromiso adquirido con el Gobierno de Aragón, ya que cuentan con 26 funcionarios desde 2008. Un aumento de personal que es necesario principalmente en Zaragoza y en la sección territorial de Alcañiz.

Sobre los medios tecnológicos, la Fiscal asegura que el sistema Avantius está funcionando correctamente y la plantilla “ya se ha adaptado” después del momento inicial de implantación. Considera que la formación para utilizarlo “es necesaria” y que en algunos procedimientos debería funcionar “con más rapidez”.