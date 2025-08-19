Dieciocho rescates en cinco días en el Pirineo

LEER MÁS Fallece un montañero catalán al caer de la cresta del pico de Russell, en Benasque

El último puente festivo se ha saldado con 18 intervenciones de los Grupos de Intervención y rescate en montaña de la Guardia Civil, operaciones de auxilio que se han llevado a cabo entre el jueves 14 y el lunes 18 de agosto. No ha habido que lamentar fallecidos, pero sí algunos accidentes graves como la posible lesión de médula de un bañista en una poza del río Aragón en Canfranc-Estación, la fractura de cadera de un escalador en una 'via ferrata' Estopiñán del Castillo y dos montañeros que sufrieron varias fracturas y traumatismos tras caer en el glaciar del Aneto. La mayoría de intervenciones han sido para evacuar a personas enriscadas o por agotamiento físico y lesiones menos graves.

El jueves 14 se produjo uno de los accidentes más graves cuando un escalador de 24 años, natural de Bosnia y Herzegovina, se fracturó la cadera al sufrir una caída en 'via ferrata' de Lo Pas de la Savina, en Estopiñán del Castillo. Ese día tuvieron lugar dos rescates más: Un ciclista de montaña que sufrió una luxación de hombro en Cerler y la evacuación de dos senderistas en las inmediaciones del refugio Ángel Orús, en el parque natural Posets-Maladeta, después de que uno de ellos sufriera un esguince. El viernes 15, el Greim rescató a dos senderistas que sufrieron una luxación de hombro y un esguince de tobillo en el Pico Gran Bachimala (término de Gistaín) y el collado de los Monges (término de Jaca), respectivamente.

El sábado 16 hubo hasta seis intervenciones, entre ellas la evacuación de un bañista de 48 años, vecino de Zaragoza, que había sufrido una posible lesión de médula tras resbalarse en una poza del río Aragón en Canfranc-Estación. Tras sobrevolar la zona y localizar al bañista, fue evacuado y trasladado en helicóptero de la Guardia Civil y el 112 hasta el Clínico de Zaragoza. Otra bañista de 42 años, vecina de Zaragoza, fue rescatada en Salinas de Jaca tras sufrir una luxación de hombro, también por un resbalón. También el sábado fueron auxiliados dos barranquistas en el barranco Forcos de Broto, y el barranco Mirabal de Tella-Sin, tras sufrir una fractura de tobillo y una luxación de hombre respectivamente. La jornada se cerraba con el rescate de otros dos senderistas, una mujer que se quedó enriscada en la vía Mayencos de la Peña Oroel (Jaca) y un hombre por agotamiento físico en el pico Perdiguero (Benasque).

Otras seis intervenciones tuvieron lugar el domingo 17. Dos montañeros de 58 y 40 años, vecinos de la provincia de Barcelona, eran rescatados tras deslizarse en la pendiente del glaciar del Aneto. Uno de ellos sufrió fracturas en la tibia y tobillo y laceraciones en diversas partes del cuerpo y el otro, fracturas en zona costal, tobillo y laceraciones en diversas partes del cuerpo. Uno de ellos fue trasladado al Hospital de Barbastro y el segundo era evacuado y trasladado en helicóptero hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. El domingo se produjeron otras cinco intervenciones para rescatar un montañero con una fractura de de tobillo en el Balcón de Pineta, en Bielsa. En otra, se evacuaba a cuatro montañeros enriscados en la Punta de las Olas (término de Fanlo), y también a otros dos por el mismo motivo en las Crestas de los Gabetos, en Torla. Así mismo, se evacuaba a dos senderistas extraviados en la Garganta de Escuaín, en Puértolas, y a otro que sufrió deshidratación, vómitos y diarrea en el camino al ibón Superior de Bachimaña, en Panticosa. Y por último el lunes 18, otras dos senderistas de nacionalidad francesa fueron evacuadas en la Cola de Caballo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, después de que una de ellas se fracturará el tobillo.