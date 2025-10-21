Dictamen favorable al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huesca

LEER MÁS Luz verde a la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Huesca

La comisión de Urbanismo y Movilidad ha informado favorablemente el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible que ahora será aprobado definitivamente por el pleno en su sesión del próximo día 24. El plan ha pasado el correspondiente proceso de información pública con una única alegación desestimada, ya que se refería a una cuestión, la creación de corredores verdes, que ya está recogida en el documento. El Plan es un documento obligatorio para la posterior aplicación de la Zona de Bajas Emisiones. Este segundo documento, y la correspondiente ordenanza que lo regula, se llevará previsiblemente al pleno de noviembre.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible establece algunas de las medidas que posteriormente sirven de base para la Zona de Bajas Emisiones, como las áreas de prioridad peatonal, que coinciden sustancialmente con las de 2013. Esta peatonalización llevada a cabo hace doce años, de hecho, va a permitir evitar en Huesca el control de acceso mediante etiquetas.

Entre las novedades, destaca la entrada en vigor de las zonas de prioridad peatonal con acceso de vehículos con velocidad limitada a 20 kilómetros y señalización específica y novedosa, una medida que se va a poner en marcha, por ejemplo, en la calle del Desengaño. Otra novedad es la creación de entornos escolares con una regulación específica, para permitir una accesibilidad segura en estos ámbitos y mejorar el acceso mediante transporte alternativo o transporte público.

El concejal de Movilidad, Iván Rodríguez se ha mostrado sorprendido por el voto en contra del PSOE. Los socialistas no están de acuerdo con el estudio referente a la zona azul. “Tenemos que recordar que es un documento que sirve de manera orientativa para solucionar los problemas de la ciudad”, ha indicado Rodríguez. “Es un Plan que recoge un estudio de zonas saturadas de aparcamiento como posible base para una ampliación de la zona azul, pero para nada quiere decir que sea obligatoria esta ampliación”, ha advertido el edil respecto a las razones dadas por los socialistas para votar en contra del dictamen. “No entendemos por tanto la negativa del PSOE al Plan de Movilidad salvo para hacer sangre de este tema y atacar al equipo de gobierno”, ha agregado.