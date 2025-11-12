La DGT establece límites patinetes y bicicletas para proteger al peatón

A partir del 1 de enero de 2026 son varias las normas que entran en vigor y que modifican el Reglamento General de Circulación, aprobadas por la DGT. Algunas de esas medidas afectan a la movilidad urbana como pueden ser:

obligatoriedad para los patinetes de utilizar luces

obligatoriedad para los ciclistas de llevar casco

los usuarios de bicicleta podrán circular en paralelo de dos en dos por el arcén

por el arcén los riders deberán llevar chalecos reflectantes en todas las vías

en todas las vías los VPM no podrán circular por los carriles para vehículos de alta ocupación

los vehículos de cuatro ruedas no pueden parar ni aparcar cerca de un paso de cebra para facilitar la visibilidad del peatón al cruzar

para facilitar la visibilidad del peatón al cruzar los taxistas, profesores de autoescuela y repartidores de mercancías deberán llevar el cinturón de seguridad, en todo momento, por ciudad

El objetivo de esta nueva normativa que todavía ha de aprobarse, como indica Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, es el de garantizar la seguridad de los peatones en los entornos urbanos. Medidas que se consideran necesarias porque como recuerda Arnaldo, la siniestralidad ha aumentado en las ciudades desde el aumento del uso de Vehículos de Movilidad Personal, por lo que hay que poner límites.

Aún así, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados asegura que quedan pendientes algunas medidas que están implantando en otros países como Francia, aunque sí que se ha avanzado mucho al hacer que se exigiera que los VPM contaran con un certificado y la exigencia de un seguro obligatorio. De esta manera, el peatón que pueda resultar herido a consecuencia de un vehículo de estas características, podrá contar con una cobertura o del seguro o del Consorcio de Compensación de Seguros.