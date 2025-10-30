Detenidos tres delincuentes multirreincidentes por el robo en un trastero en Huesca

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres delincuentes multirreincidentes por el robo en un trastero del centro de Huesca.

Los hechos fueron denunciados por el usuario del trastero, quien manifestó que los autores del robo habían forzado la puerta y habían sustraído del interior diversos efectos, como un patinete eléctrico y una tienda de campaña.

A raíz de esta denuncia se inició una investigación y por parte de agentes de la Brigada de Policía Científica se realizó una inspección ocular técnicopolicial. Del resultado de estas gestiones, se pudo obtener la identidad de los autores del robo, tratándose de tres delincuentes con antecedentes anteriores por delitos contra el patrimonio y contra las personas, averiguándose asimismo que dos de ellos se encontraban en una casa ocupada.

Los tres autores fueron localizados y detenidos por un delito de robo con fuerza, y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.