Detenidos en Jaca por el robo de herramientas en empresas de Pamplona

La Policía Nacional interceptaba en Jaca un vehículo que regresaba de cometer robos en vehículos de empresas técnicas y de construcción de Pamplona. A sus ocupantes, dos hombres de nacionalidad chilena, les constaban multitud de antecedentes por robos, sendas órdenes de expulsión de territorio Schengen, y a uno de ellos una orden judicial de ingreso en prisión por robo con fuerza. En el maletero los agentes localizaron gran cantidad de herramientas de alto valor que fueron intervenidas. Las gestiones realizadas permitieron averiguar que las mismas habían sido robadas del interior de furgonetas de empresas dedicadas a la construcción y a servicios técnicos de Pamplona

Agentes de Policía Nacional interceptaron el pasado día 9 de diciembre de 2025 en las inmediaciones de Jacaun vehículo que regresaba de cometer robos en vehículos de empresas técnicas y de construcción de Pamplona. La Unidad de Controles Móviles de la Comisaría conjunta de Canfranc-Urdós se encontraba realizando un control en las carreteras transfronterizas cuando observaron un vehículo que, al observar el operativo, realizaba pequeñas maniobras esquivas.

Los agentes procedieron a la identificación de sus ocupantes, tratándose de dos hombres de nacionalidad chilena, con multitud de antecedentes por robos con fuerza, a los que además les constaban sendas órdenes de expulsión de territorio Schengen y a uno de ellos una orden judicial de ingreso en prisión por robo con fuerza. Los mismos se desplazaban desde Pamplona y se dirigían a Barcelona, ciudad en la que residían.

Al realizar un registro del vehículo, los agentes localizaron en el maletero una gran cantidad de herramientas muy especializadas y de alto valor. Los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional de Jaca, donde se tramitaron las detenciones, y las herramientas fueron intervenidas para averiguar su procedencia. El detenido al que le constaba una requisitoria judicial fue ingresado en prisión.

De esta investigación se hizo cargo el Grupo Operativo Local de la Comisaría de Policía Nacional de Jaca que, tras realizar diversas gestiones, averiguó que las herramientas habían sido sustraídas del interior de furgonetas de dos empresas dedicadas al servicio técnico y a la construcción de Pamplona. Las mismas fueron entregadas a sus legítimos propietarios.

