Policía Nacional

Detenido un joven en Huesca por robar un bolso por el método del tirón

Se trata de un joven de 28 años, con diversos antecedentes policiales por hechos similares.

Redacción

Huesca |

Detenido en Huesca un joven por robar un bolso por el método del tirón
Detenido en Huesca un joven por robar un bolso por el método del tirón | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un joven de 28 años, con diversos antecedentes policiales por hechos similares, por el robo de un bolso por el método del tirón. Los hechos sucedieron el pasado martes 3 de febrero, a primera hora de la mañana, cuando el delincuente, ocultando su rostro con una capucha y una braga, se acercó por detrás de la víctima para arrebatarle el bolso mediante un fuerte tirón, provocando incluso la caída de esta al suelo.

Cuando la víctima llegó a su puesto de trabajo, fueron sus compañeros quienes dieron aviso a la Policía Nacional cuyos efectivos se personaron en el lugar y comenzaron a recopilar datos pudiendo localizar el bolso propiedad de la víctima tirado tras un muro. Gracias al exhaustivo visionado de las cámaras de video-vigilancia obrantes en la ciudad y a la información que recabaron los agentes que patrullan diariamente se pudo averiguar la identidad del autor de los hechos, localizarlo y detenerlo el viernes 5 de febrero.

El mismo fue puesto a disposición judicial, como autor de un delito de robo con violencia, disponiéndose su libertad con cargos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer