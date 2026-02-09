Detenido un joven en Huesca por robar un bolso por el método del tirón

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un joven de 28 años, con diversos antecedentes policiales por hechos similares, por el robo de un bolso por el método del tirón. Los hechos sucedieron el pasado martes 3 de febrero, a primera hora de la mañana, cuando el delincuente, ocultando su rostro con una capucha y una braga, se acercó por detrás de la víctima para arrebatarle el bolso mediante un fuerte tirón, provocando incluso la caída de esta al suelo.

Cuando la víctima llegó a su puesto de trabajo, fueron sus compañeros quienes dieron aviso a la Policía Nacional cuyos efectivos se personaron en el lugar y comenzaron a recopilar datos pudiendo localizar el bolso propiedad de la víctima tirado tras un muro. Gracias al exhaustivo visionado de las cámaras de video-vigilancia obrantes en la ciudad y a la información que recabaron los agentes que patrullan diariamente se pudo averiguar la identidad del autor de los hechos, localizarlo y detenerlo el viernes 5 de febrero.

El mismo fue puesto a disposición judicial, como autor de un delito de robo con violencia, disponiéndose su libertad con cargos.