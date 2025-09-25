Detenido en Jaca un joven acusado de estafa bancaria a una mujer de Zaragoza

Agentes de Policía Nacional han detenido en Jaca a un joven acusado de estafa bancaria a una mujer de Zaragoza. La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima en Zaragoza comunicando que había sido víctima de una estafa informática.

La perjudicada explicó que había recibido un SMS procedente de su entidad bancaria en el que le indicaban que se había realizado una transferencia desde su cuenta bancaria por un importe de 4.980 euros, informándole asimismo de que si ella no había realizado dicho movimiento tenía que llamar a un número de teléfono que le facilitaban para anular dicha transferencia. La mujer realizó en ese momento la llamada al número que le indicaron en el mensaje, contestándole un hombre que se identificó como trabajador de su entidad bancaria, quien le solicitó que le facilitara unos códigos que iba a recibir en su teléfono para así poder cancelar la transferencia.

La mujer, sin sospechar que estaba siendo víctima de una estafa, facilitó estos códigos al interlocutor telefónico y, tras finalizar la llamada, se percató que en su cuenta se había realizado una transferencia por un importe de 998,20 euros sin haber sido autorizada.

Tras interponer la pertinente denuncia, se hizo cargo de la investigación el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Actur Rey Fernando de Zaragoza que tras realizar las pesquisas necesarias, identificó a la persona titular de la cuenta bancaria que había recibido el dinero estafado, resultando ser que era un hombre de 20 años que residía en Jaca. El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Actur Rey Fernando de Zaragoza, solicitó la colaboración del Grupo Operativo Local de Jaca, que procedió a la detención de esta persona por delito de estafa.