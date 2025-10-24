Detenido en Huesca por supuesta vinculación al terrorismo yihadista

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un hombre de 24 años vinculado al terrorismo yihadista.

Según fuentes policiales esta persona accedía y publicaba en sus redes contenidos terroristas. Ha sido detenido por su presunta participación en delitos de adoctrinamiento, captación y enaltecimiento terrorista. Se trata de un individuo muy radicalizado, que no solo accedía y publicaba en sus redes sociales contenidos terroristas, sino que también disponía entre sus contactos a personas conocidas y referentes por su ideas proyihadistas”. Había ido incrementando su nivel de radicalización y mostraba gran interés por acciones violentas y armadas. Incluso había manifestado su voluntad "de hacer la yihad en un futuro".

La investigación comenzó a mediados de 2024, pero fue el pasado lunes cuando fue detenido y puesto a disposición judicial. El Juzgado Central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión.