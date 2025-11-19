Policía Nacional

Detenido en Huesca un menor como presunto responsable del robo de dos patinetes eléctricos

Los hechos se produjeron en el pasado día 12 de noviembre. Ambos patinetes eléctricos estaban candados en un aparcamiento de bicis frente al Centro Polideportivo San Jorge de la ciudad de Huesca. Han sido recuperados y entregados a sus legítimos propietarios.

Redacción

Huesca |

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un menor de 17 años de edad, como presunto autor del robo de dos patinetes eléctricos que se encontraban candados la tarde del pasado 12 de noviembre en el aparca bicis de la entrada del Centro Polideportivo San Jorge.

Una patrulla uniformada de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana esa misma tarde, intervino a un menor de 17 años de edad dos patinetes eléctricos, quien no justifico la propiedad de los mismos, procediendo a llevar los mismos hasta la Comisaría Provincial de Huesca. Una vez en dependencias policiales, y tras personase otros dos jóvenes, quienes habían estado practicando deporte en el Centro Polideportivo San Jorge, para denunciar el robo de sus patinetes, estos reconocieron como suyos los patinetes que se acaban de intervenir, por lo que se procedió a la entrega de los mismos, ya que justificaron su propiedad.

Posteriormente se detuvo al menor a quien se los habían intervenido, imputándole un delito continuado de hurto, y una vez que se le tomo exploración, quedo en libertad a la espera de resolución de la Fiscalía de Menores, siendo entregado a un tutor responsable del menor.

