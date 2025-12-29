Detenido en Huesca un joven de 19 años por usar la tarjeta bancaria de su compañero de piso

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años por delito de estafa al haber utilizado fraudulentamente la tarjeta de crédito de su compañero de piso. Los hechos fueron denunciados el día 23 de diciembre, comunicando el titular de la tarjeta bancaria que habían realizado diversas extracciones de dinero fraudulentas de su cuenta bancaria. Tras la denuncia comenzó la investigación que permitió averiguar que quien había hecho estas extracciones fraudulentas, era el compañero de piso de la víctima.

El detenido había aprovechado la accesibilidad que le daba la convivencia para vincular la tarjeta de crédito de su compañero de piso a su propio teléfono móvil y conseguir además la clave de seguridad. Por ello fue detenido el día 26 de diciembre por delito de estafa.

La Policía Nacional recuerda que utilizar de forma fraudulenta tarjetas de crédito o débito constituye un delito de estafa previsto en el Código Penal que, por tanto, conlleva una responsabilidad penal por la que se puede proceder a la detención.