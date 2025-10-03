Policía Nacional

Detenido en Binéfar a un fugitivo buscado por Rumanía por delito de tráfico de drogas

Tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Rumanía. Los agentes averiguaron que el mismo podía haberse establecido en la provincia de Huesca, localizándolo en la localidad de Binéfar y procediendo a su detención

Redacción

Huesca |

Detenido en Binéfar a un fugitivo buscado por Rumanía por delito de tráfico de drogas
Detenido en Binéfar a un fugitivo buscado por Rumanía por delito de tráfico de drogas | Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han localizado y detenido en Binéfar a un hombre que era buscado por las autoridades de Rumanía por la comisión de un delito de tráfico de drogas, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de dicho país.

Las gestiones realizadas apuntaban a que este fugitivo podía haberse establecido en la provincia de la Huesca, localizando los agentes al investigado el día 22 de septiembre en la localidad de Binéfar, por lo que procedieron a su arresto y puesta a disposición judicial, iniciándose así los trámites para dar cumplimiento a la orden referida.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer