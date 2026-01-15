Detenidas tres mujeres en Huesca por el hurto de ropa por valor superior a 3.000 euros

LEER MÁS Detenidos por el robo de 1.000 metros de cable telefónico en Castillazuelo

Agentes de Policía Nacional han detenido en Huesca a tres mujeres integrantes de un grupo itinerante dedicado al hurto de prendas de ropa. Las mismas fueron detectadas por el vigilante de seguridad de uno de los establecimientos afectados, que observó una actitud sospechosa en las mismas cuando ya abandonaban la tienda, facilitando información sobre las mismas a la Policía Nacional.

Los agentes localizaron a las mismas a bordo de un vehículo de alquiler, abandonando ya la ciudad. Los policías registraron el vehículo localizando en el maletero una gran cantidad de prendas de ropa, portando muchas todavía la alarma puesta y otras con signos de haber sido arrancada, interviniendo asimismo varios elementos artesanales para inutilizar las alarmas.

Las gestiones realizadas permitieron averiguar que las detenidas habían sustraído prendas por valor superior a los 700 euros en la tienda de Huesca y que, además, habían actuado en otros cinco establecimientos de Puerto de Sagunto y Zaragoza, llegando a hurtar ropa por un valor total que se estima superior a los 3.000 euros.

A las detenidas, que cuentan con más de 70 antecedentes por hechos similares en toda la geografía española, además del delito de hurto se les imputa asimismo el delito de pertenencia a organización criminal, puesto que las mismas actúan conjuntamente en los hurtos de una forma perdurada en el tiempo.