Policía Nacional

Detenidas tres mujeres en Huesca por el hurto de ropa por valor superior a 3.000 euros

El vigilante de seguridad de uno de los establecimientos afectados dio aviso a la Policía Nacional. Los agentes interceptaron el vehículo en el que viajaban ya abandonando la ciudad, interviniendo gran cantidad de prendas de ropa, portando muchas todavía la alarma puesta y otras con signos de haber sido arrancada. Las detenidas, procedentes de Alicante contaban con más de 70 detenciones por hechos similares en toda la geografía española.

Redacción

Huesca |

Detenidas tres mujeres en Huesca por el hurto de ropa por valor superior a 3.000 euros
Detenidas tres mujeres en Huesca por el hurto de ropa por valor superior a 3.000 euros | Policía Nacional Huesca

Agentes de Policía Nacional han detenido en Huesca a tres mujeres integrantes de un grupo itinerante dedicado al hurto de prendas de ropa. Las mismas fueron detectadas por el vigilante de seguridad de uno de los establecimientos afectados, que observó una actitud sospechosa en las mismas cuando ya abandonaban la tienda, facilitando información sobre las mismas a la Policía Nacional.

Los agentes localizaron a las mismas a bordo de un vehículo de alquiler, abandonando ya la ciudad. Los policías registraron el vehículo localizando en el maletero una gran cantidad de prendas de ropa, portando muchas todavía la alarma puesta y otras con signos de haber sido arrancada, interviniendo asimismo varios elementos artesanales para inutilizar las alarmas.

Las gestiones realizadas permitieron averiguar que las detenidas habían sustraído prendas por valor superior a los 700 euros en la tienda de Huesca y que, además, habían actuado en otros cinco establecimientos de Puerto de Sagunto y Zaragoza, llegando a hurtar ropa por un valor total que se estima superior a los 3.000 euros.

A las detenidas, que cuentan con más de 70 antecedentes por hechos similares en toda la geografía española, además del delito de hurto se les imputa asimismo el delito de pertenencia a organización criminal, puesto que las mismas actúan conjuntamente en los hurtos de una forma perdurada en el tiempo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer