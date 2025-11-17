Detectada la presencia en Huesca de una organización dedicada al robo en domicilios

LEER MÁS Detenidos tres delincuentes multirreincidentes por el robo en un trastero en Huesca

La Policía Nacional ha detectado este fin de semana la presencia en la ciudad de un grupo de delincuentes itinerantes dedicados al robo en interior de domicilios. Estas organizaciones criminales aprovechan las ausencias de los moradores para cometer robos con fuerza en viviendas. En una primera visita a la ciudad se dedican a marcar diversas viviendas con pequeños señuelos de plástico o hilos de pegamento en las puertas. En una segunda ocasión, regresan para comprobar aquellos hilos de pegamento o cuñas que permanecen intactos, lo que significa que los propietarios están ausentes por no haber abierto la puerta, seleccionado esas viviendas para cometer los robos.

El modus operandi consiste en colocar un señuelo en todas las puertas de un inmueble que permita saber si hay alguien en el interior de la vivienda. Esta marca se realiza de tal forma que pase desapercibida para los propietarios de la casa, utilizando bien un fino hilo de silicona o pegamento, bien una cuña de plástico transparente, en zonas de la puerta que quedan fuera del campo de visión. Estos señuelos se colocan entre el marco y la hoja de la puerta de tal forma que, si la puerta se abre, el hilo se rompe o la cuña de plástico se cae, siendo esto señal de que los moradores han entrado en la vivienda y, por contra, evidenciando los hilos o cuñas que permanecen intactos que el domicilio se encuentra sin moradores.

Desde la Policía Nacional se recomienda que si se observan este tipo de señuelos en la puerta de la vivienda, no hay que entrar ni tocar nada, y llamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, si se va a estar fuera del domicilio, se recomienda confiar a algún vecino o familiar que revise la presencia de estos marcajes.