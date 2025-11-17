DÍA MUNDIAL

La detección temprana del cáncer de pulmón puede mejorar la tasa de superviviencia hasta el 80%

En el Día Mundial del Cáncer de Pulmón los expertos recalan la importancia de un diagnóstico prematuro para mejorar la esperanza de vida de los pacientes. Detectado en el estadio I, la tasa de supervivencia a cinco años se sitúa entre el 60% y el 80%, mientras que en las fases más avanzadas (estadio IV) a penas alcanza el 10%.

José Antonio Alaya

Zaragoz |

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial y el 85% de los casos están relacionados con el tabaquismo. Dejar de fumar es el mejor tratamiento para prevenirlo y la detección temprana, la herramienta más eficaz para combatir la enfermedad: "lo ideal es detectar el tumor de forma precoz para poder intervenirlo quirúrgicamente", explica la jefa de cirugía torácica del Hospital Universitario Quironsalud, Nadia Muñoz.

No existe un protocolo de cribado establecido a nivel nacional para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Por eso, es importante "que pacientes fumadores, mayores de 55 años o con alguna patología pulmonar se realicen un TAC de baja dosis y a partir de ahí realizar una batería de pruebas para llegar al diagnóstico y actuar de la forma más precoz posible", señala la doctora Muñoz.

Pruebas como las PET-TC, que combina dos tipos de tomografía, la fibrobroncoscopia o la ecobroncoscopia, permiten acelerar los procesos diagnósticos. Los avances en la tecnología quirúrgica permiten, actualmente, realizar cirugías de mínima invasión con incisiones de entre 2 y 4 centímetros: "estas cirugías con pequeñas incisiones permiten que el paciente tenga menos dolor post-operatorio y una más pronta recuperación", explica la cirujana torácica.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer