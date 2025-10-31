Desmanteladas seis macroplantaciones de cannabis en Sobrarbe y Ribagorza

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el marco de la operación Invictus dedicada a la desarticulación de grupos criminales organizados para el cultivo y tráfico de marihuana en Sobrarbe y Ribagorza, concretamente en Secastilla, La Fueva y Fanlo.

La operación duró 8 meses y en ella se consiguieron localizar tres macroplantaciones de cannabis sativa, una en la comarca de Ribagorza, y otras dos en el Sobrarbe, pudiendo determinar el modus operandi del grupo organizado que operaba en las mismas, consistente en materializar el ciclo completo de siembra, cultivo, cortado, secado, distribución y tráfico ilícito de drogas.

Como resultado de toda la intervención, los agentes desmantelaron un total de 6 macroplantaciones en 3 zonas distintas, que albergaban 5.775 plantas de cannabis sativa, 6 secaderos, 7 balsas de agua, 5 zonas de vida y decomisado un vehículo, saldándose con la detención de cuatro personas, como presuntos autores de un delito continuado de cultivo y tráfico de drogas, otro de pertenencia a grupo criminal organizado y otro de atentado a agentes de la autoridad, siendo cuatro varones entre los 27 y 42 años y de nacionalidad albanesa. Tras pasar a disposición judicial todos ellos quedaron en prisión comunicada y sin fianza.