Desmanteladas 3 plantaciones de marihuana en Puertomingalvo y Linares

La Guardia Civil de Teruel ha desmantelado tres plantaciones de marihuana en las localidades de Puertomingalvo y Linares de Mora. Hay dos detenidos y se han intervenido 2.771 plantas, además de fertilizantes, dos teléfonos móviles y varios routers.

Se trata de la operación Sumero, desarrollada por el Equipo ROCA y miembros del SEPRONA de Mora de Rubielos, que detectaron ya a finales del mes de junio movimientos sospechosos en el paraje natural de Huertos de Casa Clac, en Linares de Mora, y Las Torrecillas de Puertomingalvo, a pesar de que las plantaciones contaban con varios puntos de contravigilancia para detectar cualquier presencia policial.

En una de ellas, los agentes localizaron un secadero en construcción de grandes dimensiones, alcanzando unos 10 metros cuadrados de superficie, y dos niveles de secado de plantas, lo que supone una previsión elevada de producción.

Por estos hechos han sido detenidas dos personas, que fueron sorprendidas in situ, cuidando de una de las plantaciones, y el Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel, ya ha decretado su ingreso en prisión provisional.