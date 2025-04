Desactivado el nivel 1 del Plan Municipal de Protección Civil tras el gran apagón

LEER MÁS Huesca afectada durante casi tres horas por el gran apagón

Tras el gran apagón que ayer lunes afectó a toda la península, la capital oscense ha recuperado al 100 % la luz y tras la última reunión del CECOPI se ha desactivado el nivel 1 del Plan Municipal de Protección Civil.

A la una de la madrugada de este martes se recuperaba el servicio eléctrico por completo, en la ciudad de Huesca. Las últimas zonas, la plataforma logística Plhus y el Polígono 25. También hubo 14 calles de la ciudad que de manera aleatoria tardaron más en volver a tener luz entre ellas el Coso Bajo, la calle Fatas o la plaza López Allué. Se está analizando por qué en algunas calles se tardó más en recuperar el servicio eléctrico.

La alcaldesa, Lorena Orduna agradecía a los oscenses su excelente comportamiento. "Huesca es una ciudad que se comporta excepcionalmente cuando tenemos alguna situación de crisis; ya lo vimos en la pandemia, con la DANA y ahora lo hemos visto en este apagón histórico”, señalaba Orduna. Asimismo, destacaba el trabajo y buen funcionamiento de todos los servicios del Ayuntamiento de Huesca (Policía Local, Bomberos, brigadas, informática o secretaría), activando todos los protocolos para seguir trabajando desde el Ayuntamiento, así como a los tenientes de alcalde y miembros del gabinete. La alcaldesa también agradecía a los medios de comunicación su cobertura, minuto a minuto, a pesar de los problemas logísticos para informar.

Hasta que se ha desactivado el nivel 1 del Plan Municipal de Protección Civil, el Ayuntamiento ha estado pendiente de toda la población. La alcaldesa también ha valorado la activación del plan especial familiar, dirigido a la atención de las personas mayores o más vulnerables. Asimismo, el servicio de Bomberos y la Policía Local se encargaba de la revisión de residencias, hoteles, colegios, clínicas y distintos edificios públicos y privados para comprobar que no hubiera incidencias.

Ayer se activaron todos los efectivos de Policía Local y los seis equipos de emergencias de Bomberos. Estos rescataron a 16 personas que habían quedado atrapadas en ascensores, garajes o comercios, ha apuntado Orduna, mientras que la Policía, con órdenes de patrullar a pie por las calles para ayudar a la ciudadanía, ayudó a personas mayores o con problemas de movilidad a regresar a sus casas habida cuenta de que no funcionaban los ascensores. La Policía también reguló el tráfico ante la falta de semáforos y, en una coordinación con la Policía Nacional, vigiló las zonas sin luz cuando se fue el sol para evitar problemas de seguridad ciudadana.

Ante la previsión de que el apagón pudiera continuar o repetirse, el Ayuntamiento hizo acopio de medios para continuar con energía y también para poder suministrar agua y luz a los vecinos, con puntos de recarga en Bomberos y Policía. En este punto, la alcaldesa ha recalcado que el Ayuntamiento de Huesca "está plenamente preparado para ofrecer asistencia a la población en caso de que se produjera un nuevo apagón".

Por otro lado, Orduna ha destacado que el pasado noviembre se actualizó el Plan de Emergencias Municipal, que no se había cambiado desde 2008. No obstante, tras el apagón se van a mejorar algunos aspectos, ya que hay que añadir contingencias derivadas de la ausencia prolongada de luz que hasta el momento no estaban contempladas. También es necesaria una reflexión global sobre el estado de los distintos edificios ante una situación así. "Vemos que hay que ampliar alguna contingencia que no estaba contemplada” y focalizar en “cómo se encuentra la ciudad ante un apagón generalizado, qué protocolos se utilizan, qué edificios tiene generadores propios, cuánto duran… es decir, estamos yendo ya más a más, aprendiendo mucho de estas horas sin luz, pero indicar que tanto protección civil, como bomberos, y policía, en coordinación con otras instituciones como el Gobierno de Aragón o Diputación, ha funcionado de forma excelente”, ha indicado Orduna.