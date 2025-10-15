Denuncian la falta de técnico de infantil en el aula de dos años de El Parque en Huesca

Las familias del alumnado del aula de 2 años del CEIP El Parque de Huesca han hecho pública su preocupación ante la ausencia de la Técnico de Educación Infantil. El Aula de escolarización anticipada, a la que acuden cada día 18 niños y niñas, comenzó el curso con los recursos humanos al completo, la tutora y la técnico de infantil, pero de forma repentina esta última se despidió hace ahora ocho días, tiempo en el que no se ha vuelto a cubrir la plaza.

La preocupación se agrava al saber que en cursos anteriores se han producido circunstancias similares y la cobertura del puesto se ha demorado durante varias semanas. Sostienen las familias que la situación resulta especialmente delicada, ya que los pequeños atraviesan una etapa fundamental en la que necesitan sentirse seguros, acompañados y confiados en su entorno escolar. Insisten en que algunos de los niños no han cumplido todavía los 2 años y no tienen la autonomía ni siquiera para satisfacer sus necesidades primarias como alimentación o el control de esfínteres.

La ausencia de esta figura profesional ha hecho que tanto la tutora como el equipo directivo y educativo, y otro personal no docente del centro estén trabajando por encima de sus posibilidades. Las familias afectadas muestran su agradecimiento, pero entienden que dificulta el desarrollo adecuado de la dinámica educativa y del cuidado del alumnado. Por todo ello, piden la sustitución inmediata de la Técnico de Infantil y para evitar situaciones similares en el futuro, se valore una revisión urgente que trate de mejorar el trámite para la sustitución del trabajador o trabajadora en dicho puesto.